Rome, ville éternelle, inspire depuis des siècles artistes et cinéastes. Ses ruelles pavées, ses monuments antiques, et sa dolce vita en font un décor idéal pour les histoires d'amour, les drames historiques, et les comédies contemporaines dont nous raffolons tant. Si vous rêvez d'explorer Rome sans quitter votre canapé, voici cinq films et séries à ne pas manquer, dont Emily in Paris, saison 4, partie 2, qui vient fraîchement de sortir sur Netflix.