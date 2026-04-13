Buckingham Palace célèbre Elisabeth II avec une exposition d’exception
À Buckingham Palace, une exposition magistrale retrace, à travers près de 200 pièces, le rôle stratégique de la mode dans la construction de l’image d’Elisabeth II.
À Buckingham Palace, une exposition magistrale retrace, à travers près de 200 pièces, le rôle stratégique de la mode dans la construction de l’image d’Elisabeth II.
À Bellagio, promontoire enchanteur où se rencontrent les bras du Lac de Côme, le temps semble s’étirer avec grâce. C’est ici que s’élève le majestueux Grand Hotel Villa Serbelloni, silhouette iconique dont les façades Belle Époque dominent les eaux miroitantes.