Le Victoria & Albert Museum célèbre Schiaparelli et son génie surréaliste
Au Victoria & Albert Museum, une rétrospective magistrale révèle comment Elsa Schiaparelli a fait de la mode un langage artistique, prolongé aujourd’hui par Daniel Roseberry.
Au Victoria & Albert Museum, une rétrospective magistrale révèle comment Elsa Schiaparelli a fait de la mode un langage artistique, prolongé aujourd’hui par Daniel Roseberry.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”