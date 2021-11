Arthur Jafa, black flow

Entre sa collaboration avec Jay Z sur le clip de 4 :44 et ses liens avec des pionniers du cinéma noir tels que John Akomfrah, Julie Dash et Spike Lee, le travail d’Arthur Jafa oscille entre le cinéma, les clips, la vidéo et bien d’autres supports. En 2013, il a cofondé avec Elissa Blount-Moorhead et Malik Sayeed le studio indépendant TNEG, qui produit des films d’avant-garde noirs. Dans le sillage de son exposition à la Serpentine Gallery, l’été dernier, la critique et commissaire Kari Rittenbach discute avec lui du dépassement des représentations traditionnelles, d’une pensée noire radicale visionnaire et des racines diasporiques de la culture américaine.