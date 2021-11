Art Basel : les choix de Rodica Seward

Née en Roumanie, établie aux Etats-Unis où elle a construit une carrière dans la finance, avant de faire l’acquisition en 2004 de la Maison Tajan qu'elle préside, Rodica Seward est appréciée pour la qualité et l’acuité de son regard sur la scène artistique, et sa détermination à soutenir les artistes et les institutions. Collectionneuse d’art moderne et d’art contemporain, mais également de design, elle arpente régulièrement les foires de par le monde. En avril dernier, elle recevait la Légion d’honneur. Pour L’Officiel Art, elle livre ses inclinations singulières.