agnès b… bye bye baby, see you soon!

La créatrice de mode que l’on ne présente plus est aussi collectionneuse d’art, mécène de la culture (musique, cinéma, art…) – ainsi que de nombreuses causes humanitaires –, et fondatrice de la Galerie du Jour. Dès 1984, elle y accueillait plasticiens et photographes, dont beaucoup dans le cadre de leur première exposition… Un œil sûr, une sensibilité affirmée, une générosité grand angle, voici quelques traits de caractère de Lady Agnès. Aujourd’hui, cette pionnière tant appréciée des artistes et des institutions quitte son adresse historique de la rue Quincampoix (après plusieurs années de service rue du Jour), pour un nouvel emplacement qui sera dévoilé prochainement… L’occasion d’un tour d’horizon des œuvres de quelques-unes des figures exposées tout au long des trente-quatre années d’existence. Merci Madame.