Il y a des lieux où l’art de vivre n’est pas un concept mais une aspiration naturelle. Courmayeur en fait indéniablement partie. Niché au pied du Mont-Blanc, côté italien, le village, devenu mythique station de ski, conjugue avec justesse le glamour discret, la chaleur transalpine et une joie de vivre profondément ancrée dans la culture italienne. Ici, la montagne se vit autant avec les sens qu’avec le cœur. Trois jours suffisent pour tomber sous le charme, rêver d’y revenir.