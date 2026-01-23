Voyage

Trois jours à Courmayeur : l'élégance alpine à l'italienne

Il y a des lieux où l’art de vivre n’est pas un concept mais une aspiration naturelle. Courmayeur en fait indéniablement partie. Niché au pied du Mont-Blanc, côté italien, le village, devenu mythique station de ski, conjugue avec justesse le glamour discret, la chaleur transalpine et une joie de vivre profondément ancrée dans la culture italienne. Ici, la montagne se vit autant avec les sens qu’avec le cœur. Trois jours suffisent pour tomber sous le charme, rêver d’y revenir. 

23.01.2026 by Jean-François Guggenheim
2021 giacomo buzio marzo mont blanc monte bianco planpincieux inverno natura neve notte panorama primavera stelle val ferret nature outdoors mountain mountain range peak scenery countryside rural village suburb

Tags

voyagedestinationsmontagneCourmayeur

Articles associés

architecture building housing house manor flag

Voyage

The Fife Arms, un joyau victorien au cœur des Highlands

Hôtel-musée niché dans les Cairngorms, The Fife Arms célèbre l’Écosse, son histoire et sa créativité dans un écrin hors du temps.

02.12.2025 by Pauline Borgogno
city apartment building high rise urban condo housing street office building car hotel

Voyage

Le Biltmore Mayfair : l’adresse londonienne qui traverse les époques

Né résidence aristocratique en 1710, le Biltmore Mayfair incarne l’élégance intemporelle entre faste littéraire et raffinement contemporain.

23.10.2025 by Pauline Borgogno
lamp home decor bed furniture corner cushion painting interior design flower arrangement bedroom

Voyage

Le Grand Mazarin, poésie contemporaine dans un écrin historique

Au croisement de l’art, du luxe et de la douceur de vivre, Le Grand Mazarin réinvente l’expérience parisienne.

05.12.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

bag handbag adult female person woman purse fashion walking necklace

Industry Trends

Jacquemus choisit sa grand-mère, Liline, comme première ambassadrice

En nommant sa grand-mère Liline comme première ambassadrice de la maison, Simon Porte Jacquemus signe une déclaration d’amour à ses origines, à la famille et à une élégance intemporelle.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
paris coat jacket blazer people person adult male man tie portrait

Save The Date

Les célébrités repérées à la Fashion Week Homme de Paris

Le Tout-Paris et les stars du monde entier se sont réunis à l'occasion la Fashion Week Homme automne-hiver 2026. Tour d'horizon.

23.01.2026 by Pauline Borgogno

Beauté

Henry Jacques s’installe au Royal Monceau – Raffles Paris

Jusqu'au 2 février 2026, la Maison Henry Jacques investit le lobby du Royal Monceau – Raffles Paris avec une installation éphémère célébrant l’artisanat, la sensorialité et l’art de vivre à la française.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix paris adult female person woman handbag fashion people shoe male man

Fashion Week

Chez Dries Van Noten, Julian Klausner étudie l’art délicat de la transmission

Avec sa deuxième collection masculine pour Dries Van Noten, Julian Klausner transforme l’héritage en élan intime, célébrant la joie fragile des nouveaux commencements.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
furniture table desk chair adult female person woman glasses library

Shopping

Sandro capte l’air du temps avec la sneaker Light Wave et le sac Ezmeh

Entre inspirations rétro et lignes contemporaines, Sandro enrichit son vestiaire avec Light Wave, une sneaker aérienne, et Ezmeh, un sac au caractère affirmé.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing pants adult female person woman wrist jeans tattoo arm

Industry Trends

Guess ouvre un nouveau chapitre avec Chiara Ferragni en égérie mondiale

Guess dévoile Chiara Ferragni comme égérie mondiale de sa campagne Printemps/Été 2026, célébrant une féminité contemporaine, libre et résolument confiante.

23.01.2026 by Pauline Borgogno
2021 giacomo buzio marzo mont blanc monte bianco planpincieux inverno natura neve notte panorama primavera stelle val ferret nature outdoors mountain mountain range peak scenery countryside rural village suburb

Voyage

Trois jours à Courmayeur : l'élégance alpine à l'italienne

Il y a des lieux où l’art de vivre n’est pas un concept mais une aspiration naturelle. Courmayeur en fait indéniablement partie. Niché au pied du Mont-Blanc, côté italien, le village, devenu mythique station de ski, conjugue avec justesse le glamour discret, la chaleur transalpine et une joie de vivre profondément ancrée dans la culture italienne. Ici, la montagne se vit autant avec les sens qu’avec le cœur. Trois jours suffisent pour tomber sous le charme, rêver d’y revenir. 

23.01.2026 by Jean-François Guggenheim
wristwatch arm body part person

International Watch Review

Seiko : Takuya Matsumoto ressucite la Vanac

Plus de cinquante ans après son lancement, la collection King Seiko Vanac, icône des années 1970 qui incarnait la modernité du Japon, fait son grand retour cette année. La Vanac 2025, c’est un nouveau mouvement et une esthétique sportive que nous décrypte son designer, Takuya Matsumoto.

23.01.2026 by Nathalie Koelsch