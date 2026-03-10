Success Story : Les Chalets du Mont d'Arbois, refuge Mégevan d'exception

Gardien d’un luxe sincère, le groupe Akan affiche une ambition loin des standards et compile une collection d’adresses ancrées dans le lien et la culture. À la tête de trois boutique-hôtels iconiques à Marrakech, Les Deux Tours, La Villa des Orangers et El Fenn, Akan signe une ‘’hospitalité habitée’’ qui vise le cœur. Ou trois façons infiniment séduisantes de vivre la ville ocre.