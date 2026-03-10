Voyage

Success Story : Les Chalets du Mont d'Arbois, refuge Mégevan d'exception

Fort d'une localisation idéale et de près d'un siècle de tradition, le complexe hôtelier s'impose parmi les adresses incontournables de la station Alpine.

10.03.2026 by L'Officiel Paris
Fashion Week

Chez Miu Miu, l'intimité du corps face à l'immensité du monde

Au cœur d’une forêt imaginée au Palais d’Iéna, Miuccia Prada signe pour Miu Miu une collection automne-hiver 2026-27 qui rapproche la mode du corps et explore l’intimité féminine avec délicatesse.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière imagine une fable futuriste

Dans la Cour Carrée du Louvre, Nicolas Ghesquière dévoile pour Louis Vuitton un hiver 2026-27 où nature, folklore et futurisme se fondent en un vestiaire sculptural.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
Hommes

Hyunjin de Stray Kids devient ambassadeur mondial de Guess

Le chanteur et performer Hyunjin devient ambassadeur mondial de Guess et incarne la première campagne internationale de Guess Jeans, symbole d’un dialogue entre héritage denim et expression contemporaine.

09.03.2026 by Pauline Borgogno
Voyage

Akan Collection : Marrakech plein charme

Gardien d’un luxe sincère, le groupe Akan affiche une ambition loin des standards et compile une collection d’adresses ancrées dans le lien et la culture. À la tête de trois boutique-hôtels iconiques à Marrakech, Les Deux Tours, La Villa des Orangers et El Fenn, Akan signe une ‘’hospitalité habitée’’ qui vise le cœur. Ou trois façons infiniment séduisantes de vivre la ville ocre.

10.03.2026 by Sandra Serpero
Fashion Week

Chez agnès b., l'évidence d’un vestiaire qui traverse le temps

Dans son immeuble de la rue Dieu à Paris, agnès b. a présenté un défilé automne-hiver 2026-27 fidèle à sa philosophie : des vêtements intemporels, faits pour durer et pour être portés longtemps.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
L'Officiel Art

Chez India Mahdavi, deux expositions sondent les espaces du pouvoir et du quotidien

Dans le cadre de MATTER and SHAPE (hors les murs), deux expositions présentées chez India Mahdavi explorent, chacune à leur manière, la dimension politique et poétique des espaces qui structurent nos vies.

10.03.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Le talon Choc, architecture d’une féminité affirmée chez Roger Vivier

Pour l’Automne–Hiver 2026-27, Roger Vivier place son iconique talon Choc au cœur d’une vision de la féminité libre, consciente et résolument parisienne.

10.03.2026 by Pauline Borgogno