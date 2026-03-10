Success Story : Les Chalets du Mont d'Arbois, refuge Mégevan d'exception
Fort d'une localisation idéale et de près d'un siècle de tradition, le complexe hôtelier s'impose parmi les adresses incontournables de la station Alpine.
Fort d'une localisation idéale et de près d'un siècle de tradition, le complexe hôtelier s'impose parmi les adresses incontournables de la station Alpine.
Gardien d’un luxe sincère, le groupe Akan affiche une ambition loin des standards et compile une collection d’adresses ancrées dans le lien et la culture. À la tête de trois boutique-hôtels iconiques à Marrakech, Les Deux Tours, La Villa des Orangers et El Fenn, Akan signe une ‘’hospitalité habitée’’ qui vise le cœur. Ou trois façons infiniment séduisantes de vivre la ville ocre.
Dans le cadre de MATTER and SHAPE (hors les murs), deux expositions présentées chez India Mahdavi explorent, chacune à leur manière, la dimension politique et poétique des espaces qui structurent nos vies.