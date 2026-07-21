Pourquoi la Milky French est la tendance manucure de l'été ?
À mi-chemin entre la manucure nude et la French classique, la Milky French s'impose comme le choix le plus chic et facile à vivre de la saison.
À mi-chemin entre la manucure nude et la French classique, la Milky French s'impose comme le choix le plus chic et facile à vivre de la saison.
Et si le véritable secret d'une peau éclatante ne se trouvait pas seulement dans votre salle de bain, mais aussi dans votre assiette ? Petrossian célèbre la sardine, nouvel incontournable de la beauté "inside out", à travers deux créations gourmandes.
Doha n'est plus seulement la capitale d'un luxe ostentatoire : elle incarne désormais un luxe qui se nourrit de culture. Au Four Seasons Hotel Doha, l'art, la mer et la gastronomie se rencontrent pour raconter l'histoire d'une ville en pleine transformation, capable de surprendre et de révéler son identité. Une destination qui, enfin, a véritablement quelque chose à dire.