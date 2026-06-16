Lac de Côme : deux hôtels au bord d'un rêve italien
Passalacqua et le Grand Hotel Tremezzo, deux manières de rêver le Lac de Côme.
Passalacqua et le Grand Hotel Tremezzo, deux manières de rêver le Lac de Côme.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.