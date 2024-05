Food

Hot spot : Scampi, New York

Ai Fiori a fait les beaux jours des exilés mélancoliques, des touristes rêveurs et des mondains. PJ Calapa convoquera l’Italie du Sud, dans une carte renouvelée chaque mois, articulée autour des crustacés, des légumes, des pâtes et des poissons. Sa lecture laisse songeur, un rien nostalgique devant cet inventaire des plats les plus réconfortantes du monde. Comme “là-bas” donc, le sel sur la très new-yorkaise note en plus.