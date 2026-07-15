Olivier Rousteing est nommé directeur artistique de Rabanne
Rabanne amorce une nouvelle étape de son histoire en nommant Olivier Rousteing directeur artistique, avec une première collection attendue en mars 2027.
Rabanne amorce une nouvelle étape de son histoire en nommant Olivier Rousteing directeur artistique, avec une première collection attendue en mars 2027.
À l’heure où la beauté promet toujours plus vite, toujours plus fort, marocMaroc rappelle une évidence parfois oubliée, les plus beaux soins sont peut-être ceux qui prennent leur temps. Entre les embruns de Casablanca, le raffinement feutré du Royal Mansour et les rituels transmis de génération en génération, immersion dans un art de vivre que marocMaroc réinterprète aujourd’hui avec une élégante modernité.
À l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, Louis Vuitton dévoile une nouvelle Malle Trophée d'exception et une collection exclusive en édition limitée, célébrant l'alliance du savoir-faire artisanal et de l'excellence sportive.
Homme de l’ombre à l’approche multidisciplinaire revendiquée, le talentueux producteur volontairement en retrait des projecteurs ces dernières années trace sa route singulière, et fait dialoguer depuis plus de vingt ans la pop, le rap, l'électro, la mode et les identités musicales qu’il imagine pour de grandes maisons.