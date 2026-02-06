Beauté

Guerlain réinvente son icône à la lueur de minuit

La Petite Robe Noire Parfum révèle une rose plus nocturne et plus magnétique que jamais. Un sillage floral addictif, traversé de gourmandise et de mystère, pensé pour briller jusqu’à l’aube.

06.02.2026 by Laure Ambroise
bottle cosmetics perfume person

