Le sac My Sicily de Dolce & Gabbana, un it-bag italien entre héritage et modernité

Symbole d’élégance, le sac My Sicily revient en force avec des modèles alliant tradition et audace.

10.09.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Dolce & Gabbana

shoppingsac à maindolce-gabbanait-bag

Shopping

Back to school : notre sélection de polos rayés trendy

Indémodables et revisités, les polos rayés s’imposent comme la pièce phare de la rentrée pour un look à la fois classique et tendance.

25.08.2025 by Pauline Borgogno

Shopping

Givenchy réinvente la ballerine avec la Sliced Square, entre héritage et modernité

Inspirée de la couture des années 50, la nouvelle ballerine Givenchy allie élégance et audace.

05.09.2025 by Pauline Borgogno
Shopping

Back to school : notre sélection de jeans blancs pour prolonger l'été

Qui a dit que le denim blanc était un fashion faux pas ? La preuve que la teinte immaculée est la plus tendance avec ces 7 jeans ultra flatteurs.

20.08.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

& Other Stories dévoile une nouvelle ère créative sous la direction de Jonathan Saunders

La maison amorce un tournant stylistique audacieux avec une identité repensée et une collection Automne 2025 inspirée.

10.09.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Moynat et Kasing Lung dévoilent une collection capsule entre art et artisanat

La Maison Moynat s’associe à l’artiste Kasing Lung pour une édition limitée inspirée de The Monsters.

10.09.2025 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Sun Society s'implante au Bon Marché avec sa collection Silverstorm

La marque Sun Society dévoile une collection de bijoux en argent brute et électrique, du 14 septembre au 19 octobre.

10.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Quand Alaïa collectionne Dior : une rencontre d’exception entre deux légendes de la mode

Cet automne, une double exposition exceptionnelle célèbre l’admiration et l’influence mutuelle entre Alaïa et Dior à travers une collection unique.

10.09.2025 by Pauline Borgogno
Voyage

Prolonger l’été au W Costa Navarino

Imaginez un endroit où le bleu de la mer Ionienne rencontre le vert des oliviers centenaires et où le luxe se marie avec la simplicité méditerranéenne. Il existe ! Niché sur la côte ouest du Péloponnèse, non loin des fameuses olives de Kalamata, des plages de sable fin de la Messénie, et des sites archéologiques envoûtants, forts de 4 500 ans d’histoire, comme le palais de Nestor à Pylos. Bienvenue au W Costa Navarino.

10.09.2025 by Pascale Savary
Pop Culture

Mostra de Venise 2025 : les plus beaux looks sur le tapis rouge

À cette période de l'année, nous retrouvons le tapis rouge de la Mostra de Venise — avec ses grandes stars du cinéma et ses tenues de gala plus incroyables les unes que les autres.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Erin Wasson incarne l’authenticité pour GIGI STUDIOS avec la campagne "IN THE RAW"

GIGI STUDIOS révèle une vision de liberté et d’élégance épurée à travers Erin Wasson.

09.09.2025 by Pauline Borgogno