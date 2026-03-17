Hôtel Radisson Collection, Santa Sofia Milan : l’hôtel ultra-glamour au cœur de Milan
Situé en plein cœur de la ville, l’hôtel Radisson Collection, Santa Sofia Milan s’impose comme l’une des adresses les plus en vue pour découvrir Milan, conjuguant travail, design et art de vivre. Un lieu où confort, emplacement stratégique et énergie créative de la capitale italienne de la mode se rencontrent avec évidence.
10.03.2026 by Donato D'Aprile
Tout ce qu’il faut savoir sur le Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan