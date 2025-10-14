Shopping

Prada Tumulte : l’accessoire libre aux courbes sophistiquées

Alliant souplesse sensuelle et éclat raffiné, le sac Tumulte incarne une féminité en mouvement, libre et affirmée.

14.10.2025 by Pauline Borgogno
accessories bag handbag purse adult female person woman clothing coat
Crédits : Courtesy of Prada

Tags

shoppingsac à mainprada

