Faut-il fêter Noël en Gucci ?

Connaître le lexique d'Alessandro Michele sur le bout des doigts ? Impossible, tant il est vaste et s'inspire de tout. Pour Noël, épatez la galerie par votre appartenance au squad Gucci et devenez, le temps d'une soirée (ou plus) la nouvelle égérie de la maison florentine.