L'inauguration du Spa Carita au Lutetia

Entièrement créée pour le «nouveau» Lutetia, le Spa Akasha, luxueux écrin de 700m2 s’est entouré de CARITA afin d’offrir une sélection de protocoles issus des dernières avancées dans le domaine du bien-être, de la beauté, de la nutrition et de la forme. Pour célébrer cet évènement, les deux marques ont invité de nombreuses personnalités, parmi elles Kristin Scott Thomas, Ludivine Sagnier, Marie-Agnès Gillot, la designer et décoratrice parisienne Sarah Lavoine, l’icône du style et journaliste Mademoiselle Agnès, ou encore le mannequin Estelle Lefébure. La soirée en images.