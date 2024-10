Makeup artist de renom ayant sillonné le monde et envoûté le public des Fashion Weeks, maquilleur attitré de Beyoncé, mais aussi cadre, activiste et influenceur : Sir John est une source inspirante dans l’industrie de la beauté. Toujours curieux, intuitif et plein de ressources, il rejoint aujourd’hui KILIAN PARIS comme Directeur Artistique Maquillage de la maison. L’OFFICIEL l’a rencontré pour parler de son parcours, des origines de sa passion et des tendances maquillage de la saison.