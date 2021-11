Qui était à la soirée des Révélations des César 2020 ?

Les projecteurs étaient braqués sur la nouvelle génération du cinéma français lundi soir au Petit Palais à Paris. Accompagnés par leurs parrains et marraines respectifs — dont Marion Cotillard, Louis Garrel et Gaspard Ulliel — ces comédiens et comédiennes insufflent année après année une énergie vitale au 7e art. Revivez en images cette soirée exceptionnelle orchestrée par la Maison CHANEL en partenariat avec l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.