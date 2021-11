Où étaient Kendall Jenner, Hailey Baldwin et Cara Delevingne hier soir ?

On dirait bien que le chic est de retour à Times Square, quartier new-yorkais par excellence jusque là fréquenté par un tourisme de masse aux moeurs douteuses. Non loin de Madison Square Park, le co-fondateur de la chaîne hôtelière la plus branchée du moment, Ian Schrager, a fait danser le gratin de la mode, de la musique et de l'art contemporain sur les lives surprises de Diana Ross et Nile Rodgers. Cheers !