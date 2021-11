Met Gala 2019 : les looks les plus spectaculaires du tapis rouge

Entre surenchère et second degré, les invités du Met Gala à New York n’ont pas déçu ce lundi 6 mai 2019. Celle qui a gagné la soirée ? Lady Gaga, qui a changé quatre fois de tenue sur le tapis rouge en moins de 15 minutes. Revue en images des looks les plus spectaculaires, faisant honneur au thème "Camp : Notes on Fashion."