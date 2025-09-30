Beauté

Aya Nakamura : "Le make-up n'est pas de la triche, encore moins du camouflage"

Inspirations, faux-pas de jeunesse et émergence d'une beauté plus inclusive: A l'occasion de la présentation de sa collaboration exclusive avec M.A.C, la chanteuse s'est confiée à l'Officiel sur son rapport à la beauté et au make-up