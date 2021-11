Qui sont ces reines folles qui ont marqué l'histoire ?

Qu'on leur coupe la tête ! Alors que l’inclassée et inclassable affaire des cousines Tudor et Stuart revient au cinéma dans “Marie Stuart, reine d’Écosse”, les figures jouées par Margot Robbie et Saoirse Ronan rappellent les périls de l’exercice du pouvoir au féminin.