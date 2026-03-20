Miley Cyrus ravive Hannah Montana dans un spécial anniversaire émouvant
Vingt ans après ses débuts, Hannah Montana revient dans une émission spéciale où Miley Cyrus revisite avec émotion la naissance d’un phénomène mondial.
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Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.
À Florence, et plus précisément à la Gucci Osteria, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura.