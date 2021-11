Lorraine Nicholson : "Je suis une lectrice compulsive”

Actrice, réalisatrice et productrice, elle est aussi la fille de Rebecca Broussard et Jack Nicholson. Ado, elle se définissait comme une combinaison de Grace Kelly et Elvis Presley. Aujourd’hui, à 29 ans, Lorraine Nicholson dit se situer plutôt entre Tennessee Williams et une extraterrestre !