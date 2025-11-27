Eva Green rejoint le casting de le série "Mercredi" en tante Ophélia
L’actrice française rejoint la saison 3 de Mercredi pour incarner la mystérieuse tante Ophélia, figure aussi redoutée qu’attendue.
L’actrice française rejoint la saison 3 de Mercredi pour incarner la mystérieuse tante Ophélia, figure aussi redoutée qu’attendue.
Le designer a pris ses quartiers dans un appartement prestigieux du septième arrondissement de Paris où il expose plusieurs de ses créations, éditées par son studio, Hartis. Rencontre avec une étoile montante de la création française.