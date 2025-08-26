Pop Culture

Jessica Chastain en 5 rôles incontournables

Actrice caméléon, Jessica Chastain s’illustre dans des rôles intenses et profondément marquants.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
blouse grass nature outdoors park person portrait handbag tree vegetation
Crédits : image issue du film "La Couleur des sentiments"

Tags

pop-culturefilmscinemaJessica Chastain

Articles associés

face head person photography portrait adult female woman car coat

Pop Culture

Kristen Stewart en 5 rôles incontournables

Alors qu'elle présente son premier long métrage en tant que réalisatrice, The Chronology of Water, au Festival de Cannes 2025, retour sur cinq rôles clés qui ont façonné la carrière d’actrice de Kristen Stewart.

19.05.2025 by Pauline Borgogno
skirt shoe person adult female woman handbag cup necklace miniskirt

Pop Culture

Lindsay Lohan en 5 rôles incontournables

Alors qu'elle retrouve son rôle culte dans Freaky Friday 2, Lindsay Lohan rappelle à tous pourquoi elle reste une icône incontournable du cinéma des années 2000.

07.08.2025 by Pauline Borgogno
moulin rouge! nicole kidman richard roxburgh 2001 as satine the duke film title company 20 century fox 09 may couples still drama romance music movie cinema movies films screen shot screenshot actor directed by baz luhrmann lady person adult bride female woman head tie face dancing

Pop Culture

Nicole Kidman en 5 rôles incontournables

Nicole Kidman est une actrice australienne qui s'est imposée comme l'une des plus grandes figures du cinéma mondial. Au fil de sa carrière, elle a interprété une multitude de rôles mémorables qui lui ont valu de nombreuses distinctions, dont un Oscar, plusieurs Golden Globes, et une reconnaissance unanime tant de la critique que du public. Voici un aperçu de cinq de ses rôles les plus emblématiques, qui témoignent de son immense talent et de sa capacité à se réinventer.

28.08.2024 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

blouse grass nature outdoors park person portrait handbag tree vegetation

Pop Culture

Jessica Chastain en 5 rôles incontournables

Actrice caméléon, Jessica Chastain s’illustre dans des rôles intenses et profondément marquants.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
coat jacket blazer female girl person teen hat adult man

Industry Trends

The Hilfiger Racing Club : quand le style preppy entre en pole position

Tommy Hilfiger réinvente l’élégance preppy à travers une campagne inspirée du sport automobile.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
people person adult male man clothing footwear shoe group performance dancing

Joaillerie

Messika crée deux bagues exclusives pour les 10 ans du groupe SEVENTEEN

La Maison Messika célèbre le 10ᵉ anniversaire de SEVENTEEN avec deux créations joaillières uniques.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
back person portrait adult female woman dancing accessories necklace finger

Industry Trends

Sarah Burton célèbre les femmes de l’ombre dans sa campagne pour Givenchy

La créatrice dévoile une campagne intime où modèles et collaboratrices partagent la lumière.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
coat jacket adult male man person handbag shoe pants sneaker

Hommes

Jimmy Choo Homme Automne 2025 : entre héritage britannique et audace japonaise

La nouvelle campagne mêle élégance intemporelle et esprit urbain sur fond de culture croisée.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
coat shoe adult female person woman hat dungeon nature outdoors

Industry Trends

H&M x Lorena Saravia : quand la féminité mexicaine se fait mode

La créatrice revisite ses racines avec une collection entre force, élégance et modernité.

26.08.2025 by Pauline Borgogno
casual street fashion outfit wide-leg black model stripes handbag 230313tcfan2 los angeles pants jeans coat jacket shoe adult female person woman glasses

Shopping

Back to school : notre sélection de polos rayés trendy

Indémodables et revisités, les polos rayés s’imposent comme la pièce phare de la rentrée pour un look à la fois classique et tendance.

25.08.2025 by Pauline Borgogno

Pop Culture

Shailene Woodley et Lindsay Lohan, réunies dans la mini-série "Count My Lies" sur Hulu

Les deux actrices partagent l’affiche et la production de ce thriller domestique adapté du roman de Sophie Stava.

25.08.2025 by Pauline Borgogno