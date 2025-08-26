Nicole Kidman est une actrice australienne qui s'est imposée comme l'une des plus grandes figures du cinéma mondial. Au fil de sa carrière, elle a interprété une multitude de rôles mémorables qui lui ont valu de nombreuses distinctions, dont un Oscar, plusieurs Golden Globes, et une reconnaissance unanime tant de la critique que du public. Voici un aperçu de cinq de ses rôles les plus emblématiques, qui témoignent de son immense talent et de sa capacité à se réinventer.