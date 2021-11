Vous en avez marre de tout ? Rassurez-vous, c'est normal.

On dit souvent que s’énerver ne résout pas les problèmes. Vrai, mais qu’est-ce que ça fait du bien de pouvoir s’exprimer ! Un sentiment partagé par une nouvelle génération de créateurs comme Vaquera ou Gypsy Sport, d’artistes comme Cardi B et Dua Lipa, en passant par la nouvelle série de Netflix The End of the F***ing World. Attention, l’heure est au fuck-off général.