Lucian et Bella Freud : histoire d'une dynastie dysfonctionnelle

Lui est un des plus grands peintres du XXe siècle, le petit-fils de Sigmund Freud, un artiste charismatique mais féroce. Elle, une Anglaise douce et secrète, est une créatrice de mode impeccablement chic et mondaine. Retour sur deux personnalités énigmatiques : Lucian Freud et sa fille Bella.