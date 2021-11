Dmitry Bukreev : "L'univers féminin m'attire beaucoup en photographie"

Le photographe russe Dmitry Bukreev vit et travaille en Europe occidentale. Profondément inspiré par les arts du spectacle et le cinéma, Dmitry explore la beauté féminine en jouant avec les mouvements du corps et les ombres de manière minimaliste et onirique. En collaboration avec la styliste Effie Villagomez, il présente une nouvelle série éditoriale photographiée à Paris pour L'Officiel.