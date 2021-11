Cicely Tyson en 6 films et séries incontournables

Cicely Tyson, pionnière et icone emblématique du cinéma afro-américain, est décédée ce jeudi 28 janvier 2021, à l’âge de 96 ans. Symbole d’élégance, elle était la première femme noire à avoir décroché un rôle dans une série dramatique, c’était en 1963. De "Sounder" à "La Couleur des Sentiments" en passant par "How To Get Away with Murder", retour sur 70 ans de carrière en 6 de ses meilleurs films et séries.