4 enseignements inspirants qu'on a appris dans le documentaire sur Beyoncé

Un an après sa performance historique à Coachella en 2018, Beyoncé a dévoilé "Homecoming", le documentaire Netflix invitant ses fans dans les coulisses de l’événement. Et force est de constater que la chanteuse est une artiste comme on en connait peu. Focus sur 4 enseignements inspirants du documentaire.