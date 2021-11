Nikolaj Coster-Waldau : "Game of Thrones va encore vous surprendre"

Rencontrer Nikolaj Coster-Waldau, c’est parler cinéma indé avec un colosse. Et puis toucher du doigt l’espoir du huge spoiler à plus d’un an (encore) de l’ultime saison de Game of Thrones. Le chevaleresque interprète de Jaime Lannister ne lâchera rien, zappant dans la seconde sur ce qui l’a amené de Belfast à Cannes : L’Oréal, dont il est l’égérie depuis mars.