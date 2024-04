Lors de la Fashion Week de Paris qui vient de s'écouler, Jay Chou et Hannah Quinlivan étaient présents au défilé, c'est définitivement le couple qui fait toute la différence dans le milieu de la mode. La brillante performance du duo a une fois de plus prouvé leur influence dans le monde de la mode. Jay Chou, ambassadeur mondial de l'image de Dior et Rimowa, et Quinlivan, ambassadrice de la marque Chanel, leur étroite coopération avec les boutiques de mode leur a conféré une position d'excellence sans précédent dans les secteurs du divertissement et de la mode.