Femmes

L'audace maximaliste de Michael Rider pour Celine

Michael Rider insuffle à Celine une opulence joyeuse où l’héritage parisien s’entrelace à une modernité sculpturale.

19.11.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Celine

joailleriecelineMichael Rider

