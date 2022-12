La série LIFE d’Elsa Jin se présente sous la forme de quatre broches aux symboliques différentes : blessure et rémission (LIFE 2020), stress et protection (LIFE 2021), lutte et résistance (LIFE 2022), victoire et liberté (LIFE 2023). Ces représentations illustrent la fragilité de l’être humain, sa résilience et ses espoirs au cours de la vie.