À Calvi avec Maria Battaglia

La Villa : la plus belle vue sur Calvi

La Corse est bien l’un des rares endroits de France où le temps s’obstine a être insolemment clément quand l’hexagone est noyé dans la grisaille. Pour retrouver le moral après des semaines de confinement, direction Calvi et sa citadelle, l’un des plus beaux panoramas de la Corse. Il suffit de franchir le seuil de ce superbe Relais & Châteaux pour admettre que c’était la meilleure alternative. Niché dans un parc de trois hectares planté de cyprès et de lauriers roses sur les hauteurs de Calvi, l’hôtel offre une vue à 180° sur le port, la citadelle et plus loin, les pinèdes des plages de la Balagne.