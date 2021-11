Qui êtes-vous, Alana et Eliel ?

Ils sont amoureux, extrêmement photogéniques et prêts à conquérir Hollywood. Alana Blake Champion, 21 ans, surnommée ABC par ses amis de Los Angeles (dont fait partie Lily-Rose Depp) et son boyfriend, Eliel Ford, 26 ans, petit-fils de l’acteur Harrison Ford et assistant réalisateur, commencent tout juste leur carrière, et pourtant. Eliel Ford s’apprête à travailler pour Wes Anderson sur son dernier projet de film en France, “The French Dispatch”, et elle a déjà défilé pour Gucci et Alessandro Michele au Palace à Paris en octobre. Jalouse prend les paris sur ce joli couple.