Wales Bonner et John Smedley, la maille comme langage commun
Wales Bonner et John Smedley unissent leurs héritages pour signer une capsule de maille où tradition britannique et élégance contemporaine dialoguent avec précision.
