Industry Trends

Wales Bonner et John Smedley, la maille comme langage commun

Wales Bonner et John Smedley unissent leurs héritages pour signer une capsule de maille où tradition britannique et élégance contemporaine dialoguent avec précision.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
backstage wales bonner clothing formal wear suit person lady
Crédits : Courtesy of Wales Bonner x John Smedley

Tags

industry-trendscollaborationWales BonnerJohn SmedleyMaille

Articles associés

adult female person woman male man footwear shoe car jeep

Industry Trends

Matt Bomer et Stella Maxwell incarnent "Oasis", la nouvelle ère de Mackage

Avec Oasis, Mackage signe pour le Printemps/Été 2026 une collection manifeste qui transforme la protection en philosophie et affirme son statut de maison de luxe lifestyle.

29.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear high heel shoe mailbox

Industry Trends

Dans l'intimité créative de Roger Vivier

Avec Roger Vivier : Héritage et Imagination, la Maison dévoile un ouvrage où la mémoire se fait langage vivant et source de création contemporaine.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
adult male man person shop shopping mall indoors

Industry Trends

Bosideng et Kim Jones dévoilent AREAL aux Galeries Lafayette Paris Haussmann

Aux Galeries Lafayette Paris Haussmann, Bosideng dévoile AREAL, une capsule premium imaginée par Kim Jones, fusion subtile de technicité, de luxe et de modernité.

26.01.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

new york formal wear suit blazer coat jacket tuxedo adult male man person

Industry Trends

Pieter Mulier quitte Alaïa

Après cinq années à la tête de la création, Pieter Mulier s’apprête à quitter la Maison Alaïa, laissant derrière lui une vision contemporaine profondément enracinée dans l’héritage d’Azzedine Alaïa.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman lighting collage people male man hat

French Riviera

Emirates Pride lance à Paris son nouveau parfum Future Bakhoor

Entre héritage, innovation et transmission, la vision olfactive d’Emirates Pride

25.01.2026 by Kamel Boussekaoui
photography person portrait suit sitting adult male man glasses shoe

Beauté

Augustinus Bader invite le facialiste Alessandro Cirino au Costes

Jusqu’au 26 février, Augustinus Bader convie le facialiste Alessandro Cirino en résidence au Spa de l’Hôtel Costes pour y délivrer le Soin Sculptant Rajeunissant —deux fois par semaine. Un rituel d’exception où la maîtrise musculaire dialogue avec la technologie de pointe, sublimée par un sens du toucher d’une rare justesse.

31.01.2026 by Laure Ambroise
indoors interior design desk table box bag handbag chair courtroom wood

Industry Trends

Church’s compose une saison automne-hiver 2026-27 en trois mouvements

C'est à Milan que Church’s dévoile une collection automne-hiver 2026-27 pensée comme une œuvre musicale, où l’art du son dialogue avec l’excellence intemporelle de la chaussure.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
backstage wales bonner clothing formal wear suit person lady

Industry Trends

Wales Bonner et John Smedley, la maille comme langage commun

Wales Bonner et John Smedley unissent leurs héritages pour signer une capsule de maille où tradition britannique et élégance contemporaine dialoguent avec précision.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing footwear high heel shoe mailbox

Industry Trends

Dans l'intimité créative de Roger Vivier

Avec Roger Vivier : Héritage et Imagination, la Maison dévoile un ouvrage où la mémoire se fait langage vivant et source de création contemporaine.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
fashion person necklace adult male man head face smile dating

Joaillerie

Ce que l'on sait du bijou gothique de Margot Robbie et Jacob Elordi

À l’aube de la tournée de presse des Hauts de Hurlevent, Margot Robbie a offert à Jacob Elordi un bijou chargé de symboles, hommage intime et gothique à l’amour tragique de Cathy et Heathcliff.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
fashion horizontal spring summer collection paris dress adult female person woman formal wear high heel gown wedding gown bride

Fashion Week

Chez Miss Sohee, l'art de vêtir l’invisible

Pour le printemps-été 2026, Miss Sohee signe une collection Couture où le corps devient un espace de mémoire, de rêve et de résonance émotionnelle.

30.01.2026 by Pauline Borgogno