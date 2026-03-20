Viktor&Rolf dévoilent leur Cendrillon dans un documentaire fascinant
Un documentaire inédit dévoile les coulisses d’une collaboration audacieuse qui réinvente Cendrillon en icône de Haute Couture.
Un documentaire inédit dévoile les coulisses d’une collaboration audacieuse qui réinvente Cendrillon en icône de Haute Couture.
À Florence, et plus précisément à la Gucci Osteria, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura.