Industry Trends

Versace signe la campagne Greca, une mise à nu de l’individualité

Dans une chambre imaginaire, Versace explore la tension entre corps et esprit à travers une galerie de visages habités.

16.10.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Maria Grazia Chiuri est nommée directrice artistique de Fendi

Silvia Venturini Fendi cède la direction créative à Maria Grazia Chiuri, qui inaugure un dialogue entre héritage et modernité.

14.10.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Bompard, 40 ans de style français tissé dans la douceur

Depuis 1985, la Maison Bompard tisse une allure unique, libre et sensuelle, fidèle à l’excellence du cachemire.

16.10.2025 by Pauline Borgogno

Joaillerie

AUPEN dévoile sa première collection de haute joaillerie en or et diamants

La maison AUPEN, marque culte d’accessoires partenaire de LVMH Métiers d’Art, lève le voile sur les premières pièces de sa collection de haute joaillerie, inspirée des réflexions de son fondateur, Nicholas Tan, sur le courage et la renaissance.

17.10.2025 by Pauline Borgogno
L'Officiel Art

Frieze London & Masters 2025 : quand la mode devient muse de l’art contemporain

Entre échanges artistiques, installations immersives et dialogues éclairés, Frieze London 2025 célèbre l’union entre art et mode.

17.10.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Véronique Nichanian quitte la Maison Hermès

Après trente-sept ans à la tête de la mode masculine d’Hermès, Véronique Nichanian tire sa révérence, laissant derrière elle l’empreinte rare d’une vision fidèle et intemporelle.

17.10.2025 by Pauline Borgogno

Femmes

Les "foot tubes" de Miu Miu : accessoire de podium ou futur must-have ?

Miuccia Prada bouscule encore les codes avec un hybride de chaussette qui intrigue autant qu’il fascine.

17.10.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Eliot, le soulier qui traverse les genres et les époques selon Jimmy Choo

Avec l’Eliot Slipper, Jimmy Choo revisite un classique en mêlant héritage aristocratique et esprit rebelle, pour une silhouette aussi libre qu’iconique.

17.10.2025 by Pauline Borgogno
Beauté

David Mallett s'installe à La Mamounia le temps de trois jours exclusifs

Du 20 au 22 octobre, le virtuose du cheveu David Mallett investit La Mamounia pour sublimer votre mise en pli avec sa touche unique.

17.10.2025 by Pauline Borgogno

Hommes

LV Buttersoft : la sneaker incontournable pour un look dandy street

Pharrell Williams signe la LV Buttersoft, sneaker manifeste où l'audace streetwear recontre le raffinement du savoir-faire Louis Vuitton.

17.10.2025 by Laure Ambroise

Beauté

Fantasmagory : la vanille en état de grâce

Louis Vuitton signe une nouvelle rêverie olfactive : Fantasmagory, septième chapitre de la collection Les Extraits, imaginée par Jacques Cavallier Belletrud.

17.10.2025 by Laure Ambroise