Véronique Nichanian quitte la Maison Hermès
Après trente-sept ans à la tête de la mode masculine d’Hermès, Véronique Nichanian tire sa révérence, laissant derrière elle l’empreinte rare d’une vision fidèle et intemporelle.
Après trente-sept ans à la tête de la mode masculine d’Hermès, Véronique Nichanian tire sa révérence, laissant derrière elle l’empreinte rare d’une vision fidèle et intemporelle.
La maison AUPEN, marque culte d’accessoires partenaire de LVMH Métiers d’Art, lève le voile sur les premières pièces de sa collection de haute joaillerie, inspirée des réflexions de son fondateur, Nicholas Tan, sur le courage et la renaissance.