Maria Grazia Chiuri est nommée directrice artistique de Fendi
Silvia Venturini Fendi cède la direction créative à Maria Grazia Chiuri, qui inaugure un dialogue entre héritage et modernité.
