Articles associés

beard face head person adult male man crew cut hair

Industry Trends

Demna est nommé directeur artistique de Gucci

Demna succède à Sabato De Sarno et devient le nouveau directeur artistique de Gucci.

14.03.2025 by Pauline Borgogno
person sitting shoe adult male man glasses necklace solo performance face

Industry Trends

Pierpaolo Piccioli est nommé directeur artistique de Balenciaga

Pierpaolo Piccioli succède à Demna à la direction artistique de Balenciaga, inaugurant un nouveau chapitre pour la Maison à partir du 10 juillet 2025.

20.05.2025 by Pauline Borgogno
person standing clothing pants adult male man

Industry Trends

Miguel Castro Freitas est nommé directeur artistique de Mugler

Après sept ans de transformation sous Casey Cadwallader, Mugler confie sa direction artistique à Miguel Castro Freitas, un créateur discret mais aguerri.

25.03.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

dress black hair person formal wear evening dress adult female woman fashion portrait

Industry Trends

Louis Vuitton accueille Lisa des Blackpink en tant que nouvelle ambassadrice de la maison

L'idole de k-pop rejoint la liste des ambassadeurs étoilés de la Maison.

24.07.2024 by L'OFFICIEL
silhouette adult female person woman lighting dancing leisure activities

Pop Culture

Lisa des Blackpink va se produire au Crazy Horse pour 5 représentations exceptionnelles

À la fin du mois, la star internationale de la K-Pop et membre du groupe emblématique Blackpink se produira dans le spectacle Totally Crazy du mythique cabaret parisien.

07.09.2023 by Pauline Borgogno
glove clothing woman adult female person shorts necklace jewelry accessories

Pop Culture

L'évolution du style de Blackpink

En tant que groupe de filles, Blackpink a révolutionné l'industrie de la k-pop avec sa musique, sa mode et son charisme.

03.11.2022 by Michelle Lie
bestof topix paris shoe high heel person woman adult female handbag car coat tie

Pop Culture

8 stars de la K-Pop les mieux habillées

Alors que la K-pop continue son règne en tant que l'un des genres musicaux les plus populaires, ce sont les stars qui prennent le contrôle de la nouvelle mode avec leur style pointu.

21.11.2022 by Michelle Lie
accessories accessory handbag bag person human clothing apparel purse

Shopping

3 sacs rétro à porter issus de la collection capsule Saint Valentin de Céline

Les thèmes rétro semblent être de retour à la mode et les superbes offres de la Saint-Valentin de Céline sont parfaites pour ajouter une touche de nostalgie et d'élégance à votre tenue.

26.01.2022 by K Praveena
clothing apparel person human sleeve female dress shoe footwear

Femmes

On a répertorié les looks mode les plus incontournables de Jisoo

Jisoo de Blackpink est devenue une icône mode. L'OFFICIEL a listé ses meilleurs looks.

04.01.2022 by K Praveena
person clothing sunglasses accessories hair skirt shoe footwear shorts sleeve

Fashion Week

3 tendances du printemps-été 2022 de Celine à emprunter pour la nouvelle année

Situé sur l'historique Promenade des Anglais à Nice, Celine allie tradition et modernité pour le printemps/été 2022.

17.12.2021 by K Praveena
text person human

Industry Trends

Lisa des Blackpink est la première ambassadrice Haute Parfumerie de Celine

La it-girl bien-aimée du groupe de K-pop Blackpink vient d'être annoncée comme la première ambassadrice Haute Parfumerie de Celine — ajoutant la Maison à son actif des nombreux partenariats eus depuis le début de sa carrière.

06.12.2021 by Melissa Mae