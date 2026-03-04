Industry Trends

Tommy Jeans investit Londres et réinvente l'expression de soi

À Londres, Tommy Jeans célèbre le Printemps 2026 avec une campagne menée par Jang Won Young, où l’héritage américain rencontre l’énergie créative d’une nouvelle génération.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Tommy Hilfiger
Crédits : Courtesy of Tommy Hilfiger

adult female person woman accessories belt clothing dress dancing handbag

Industry Trends

& Other Stories signe le retour réjouissant de la couleur sous l’ère de Jonathan Saunders

Pour sa première collection chez & Other Stories, le créateur insuffle au Printemps 2026 une énergie vibrante, entre héritage 80-90s et désir d’un vestiaire durablement désirable.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman footwear shoe high heel photography coat portrait

Industry Trends

170 ans de style : Burberry célèbre son trench légendaire

Pour ses 170 ans, Burberry célèbre l’icône qui a façonné son héritage — le trench — à travers une campagne mondiale réunissant 23 figures majeures de la culture contemporaine.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
clothing coat jacket

Industry Trends

Canada Goose célèbre l’ours polaire avec une collection engagée

À l’occasion de la Journée internationale de l’ours polaire 2026, Canada Goose dévoile une collection Snow Goose en édition limitée au profit de Polar Bears International, réaffirmant son engagement historique envers l’Arctique.

03.03.2026 by Pauline Borgogno

paris long sleeve coat jacket blazer adult female person woman glove handbag

Fashion Week

Chez Courrèges, le futur au rythme du quotidien

Pour l’automne-hiver 2026-27, Courrèges orchestre sous la direction de Nicolas Di Felice une traversée du quotidien parisien, où la rigueur des lignes et l’éclat d’un final immaculé célèbrent cinq ans d’une modernité affûtée.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
fashion autumn winter fashion collection paris horizontal coat adult female person woman people handbag horse walking

Fashion Week

Chez Stella McCartney, une élégance responsable sous le signe du cheval

Au cœur d’un manège parisien peuplé de chevaux en liberté, Stella McCartney signe une collection automne-hiver 2026-27 où le luxe s’affirme sans excès et la conscience écologique sans concession.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
person walking adult male man nature outdoors weather people shoe

Fashion Week

Chez Balmain, un nouveau chapitre mesuré sous la direction créative d'Antonin Tron

Pour son premier défilé chez Balmain, Antonin Tron orchestre une transition mesurée, où la puissance historique de la maison s’adoucit sans jamais perdre de sa superbe.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
topix fashion bestof essential autumn winter fashion collection paris horizontal person walking adult male man clothing glove pedestrian people

Fashion Week

Chez Dries Van Noten, l'école des métamorphoses

Au Lycée Carnot, Dries Van Noten orchestre une ode sensible à l’adolescence, ce moment vacillant où l’uniforme se fissure et où l’identité s’invente dans l'audace des imprimés.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
paris dress glove fashion lighting formal wear adult bride female person woman

Fashion Week

Chez Matières Fécales, une autopsie du pouvoir

Au Palais Brongniart, Matières Fécales orchestre avec The One Percent un défilé automne-hiver 2026-27 où la satire du luxe et des élites dissèque, avec une précision presque chirurgicale, les mirages du pouvoir contemporain.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
paris accessories pendant necklace adult female person woman formal wear face head

Joaillerie

Tiffany & Co. pare en majesté Camille Cottin au Grand Dîner du Louvre

Au Grand Dîner du Louvre, Camille Cottin a captivé les regards par l’éclat solaire de trois créations Tiffany & Co., dont un spectaculaire pendentif Bird on a Rock.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
furniture table desk chair clothing footwear shoe

Industry Trends

L'iconique GEL-KAYANO 14 d'ASICS, réinventée par Thom Browne

Dans une collaboration inédite, Thom Browne et asics unissent tailoring d’exception et performance pour réinventer la mythique sneaker GEL-KAYANO 14.

04.03.2026 by Pauline Borgogno