Tommy Jeans investit Londres et réinvente l'expression de soi
À Londres, Tommy Jeans célèbre le Printemps 2026 avec une campagne menée par Jang Won Young, où l’héritage américain rencontre l’énergie créative d’une nouvelle génération.
