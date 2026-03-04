Articles associés

Industry Trends

& Other Stories signe le retour réjouissant de la couleur sous l’ère de Jonathan Saunders

Pour sa première collection chez & Other Stories, le créateur insuffle au Printemps 2026 une énergie vibrante, entre héritage 80-90s et désir d’un vestiaire durablement désirable.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

170 ans de style : Burberry célèbre son trench légendaire

Pour ses 170 ans, Burberry célèbre l’icône qui a façonné son héritage — le trench — à travers une campagne mondiale réunissant 23 figures majeures de la culture contemporaine.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Canada Goose célèbre l’ours polaire avec une collection engagée

À l’occasion de la Journée internationale de l’ours polaire 2026, Canada Goose dévoile une collection Snow Goose en édition limitée au profit de Polar Bears International, réaffirmant son engagement historique envers l’Arctique.

03.03.2026 by Pauline Borgogno

Industry Trends

L'iconique GEL-KAYANO 14 d'ASICS, réinventée par Thom Browne

Dans une collaboration inédite, Thom Browne et asics unissent tailoring d’exception et performance pour réinventer la mythique sneaker GEL-KAYANO 14.

04.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez zomer, la mode de l'instinct

À Paris, zomer ouvre la deuxième journée de Fashion Week avec une collection instinctive où le temps devient accessoire, matière et manifeste.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Burc Akyol, l'érotisme de l’aube parisienne

Pour l’automne-hiver 2026-27, Burc Akyol signe avec La Collectionneuse un manifeste intime où Paris, ses clichés et ses vertiges deviennent matière à vêtement.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez MAITREPIERRE, l'élégance au carrefour des contraires

Avec Crossroads, MAITREPIERRE signe une collection automne-hiver 2026-27 épurée et lumineuse, où les contraires dialoguent pour réenchanter le quotidien.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Loro Piana, l'art du voyage immobile avec "Nomadic Reverie"

À Milan, Loro Piana dévoile une collection automne-hiver 2026-27 pensée comme un voyage sensoriel, où le paisley devient mémoire en mouvement.
27.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Marie Adam-Leenaerdt, l'art de faire mieux avec moins

À Paris, pour l’Automne-Hiver 2026-27, Marie Adam-Leenaerdt célèbre la transformation du déjà-là à travers une collection DIY, réversible et intensément romantique.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Dior, la silhouette dialogue avec les jardins

Aux Tuileries, Dior orchestre un défilé où la promenade devient performance et la mode, un théâtre vivant.

03.03.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Hodakova, la mode comme introspection

Au Carrousel du Louvre, Hodakova transforme la maison en théâtre intérieur, où le vêtement révèle autant qu’il protège.

03.03.2026 by Pauline Borgogno