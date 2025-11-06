Olivier Rousteing quitte Balmain après 14 ans à la tête de la direction artistique
Après quatorze années à la tête de la création, Olivier Rousteing et Balmain tournent ensemble une page majeure de l’histoire de la mode.
Après quatorze années à la tête de la création, Olivier Rousteing et Balmain tournent ensemble une page majeure de l’histoire de la mode.
Parmi les piles de papiers, les post-it, les vieux PC, les calculatrices et les imprimantes à l'ancienne, on trouve les nouveaux accessoires masculins de la saison : sacs en cuir ou en peau lainée, chaussures à lacets, lunettes de vue et stylos à plume chics.
Zone la plus fine et la plus expressive du visage, le contour des yeux révèle instantanément la fatigue, le stress ou le temps. Pour lui redonner éclat, fermeté et confort, ces soins ciblés associent biotechnologie, textures expertes et sensorialité absolue.
Une sélection pensée comme une couture du regard, entre précision, performance et lumière.