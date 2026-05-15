Missoma et Jimmy Fairly signent le duo solaire de l’été
Missoma et Jimmy Fairly unissent leurs signatures créatives dans une collection capsule de lunettes et bijoux pensée comme un manifeste solaire du style estival.
Missoma et Jimmy Fairly unissent leurs signatures créatives dans une collection capsule de lunettes et bijoux pensée comme un manifeste solaire du style estival.
Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.