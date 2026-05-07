Avec "Versace Obsessed", la Maison célèbre son héritage sous l'œil de Steven Meisel
Avec La Vacanza 2026, Versace orchestre un face-à-face sensuel entre ses archives mythiques et une nouvelle génération capturée par Steven Meisel.
Avec La Vacanza 2026, Versace orchestre un face-à-face sensuel entre ses archives mythiques et une nouvelle génération capturée par Steven Meisel.
Cadre idéal pour ceux qui souhaitent vivre le luxe italien dans toute sa splendeur cinématographique, le lac de Côme accueille désormais GUESS, qui a pris le contrôle de ses boutiques, hôtels, bateaux et parfums. Un coup de maître en matière de style, parmi les plus réussis de la saison.