Matthew Williamson signe son grand retour avec Free People
Après sept ans d’absence, Matthew Williamson revient à la mode avec une capsule exclusive pour Free People, ode lumineuse à l’évasion, à l’artisanat et à l’esprit bohème contemporain.
Après sept ans d’absence, Matthew Williamson revient à la mode avec une capsule exclusive pour Free People, ode lumineuse à l’évasion, à l’artisanat et à l’esprit bohème contemporain.
À Melbourne, la National Gallery of Victoria accueille en 2026 la plus vaste exposition Cartier jamais organisée en Australie, magnifiée par la première scénographie muséale de la designer néerlandaise Sabine Marcelis.