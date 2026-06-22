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Bottega Veneta dévoile "IL MIO", ode aux objets qui nous accompagnent

Avec IL MIO, Bottega Veneta met en lumière le lien singulier qui unit cinq de ses créations emblématiques à celles et ceux qui les portent.

22.06.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Bottega Veneta

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17.06.2026 by Pauline Borgogno
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