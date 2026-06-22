Bottega Veneta dévoile "IL MIO", ode aux objets qui nous accompagnent
Avec IL MIO, Bottega Veneta met en lumière le lien singulier qui unit cinq de ses créations emblématiques à celles et ceux qui les portent.
Avec IL MIO, Bottega Veneta met en lumière le lien singulier qui unit cinq de ses créations emblématiques à celles et ceux qui les portent.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.
Avec SPECS, Snap franchit une nouvelle étape dans sa vision de l’informatique spatiale en proposant des lunettes de réalité augmentée autonomes qui associent intelligence artificielle, productivité et expériences immersives au cœur du monde réel.
À l’occasion de la Fête de la Musique, Pull&Bear a investi la Bibliothèque nationale de France avec Songs Worth Reading, une expérience culturelle où les chansons de Sophia Stel se découvrent autant à la lecture qu’à l’écoute.
Au Palazzo Serbelloni de Milan, Thom Browne orchestre pour le printemps 2027 une ode poétique à la renaissance, où le vestiaire preppy américain s’épanouit dans un jardin imaginaire peuplé de fleurs, d’insectes et de savoir-faire d’exception.
Disparu du paysage culturel du quartier pendant plus d’une décennie, le Cinéma de Saint Germain des Prés rouvre ses portes grâce à un collectif de neuf passionnés, maintenant l’idée que rien ne vaut l’expérience d’un film en salle. Courageux.
Ce modèle emblématique de Fauré Le Page, pensé pour accueillir deux bouteilles, se réinvente pour l’été en écrin nomade des cuvées L’Extra Brut et La Cuvée Vintage 2023 de French Bloom, toujours à 0.0 % d'alcool.